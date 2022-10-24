Российская ОС Simply Linux поступила в продажу

Российская операционная система с открытым кодом от разработчика «Базальт СПО» начала продаваться в Ситилинк. Официальным дистрибьютором выступает компания «Мерлион».

Поставляется ОС на USB-носителе. С его помощью можно быстро произвести установку системы на ПК или запустить её непосредственно с «флешки».

При этом пользователи могут по-прежнему бесплатно загрузить Simply Linux с официального сайта разработчика и самостоятельно записать её установочный образ. Если приобрести систему в магазине, то покупатель получает техподдержку на 12 месяц.

Simply Linux позиционируется, как простая и удобная система для домашнего использования, а также малого и среднего бизнеса.