На ВДНХ заработает открытый кинотеатр Okko

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, запускает открытый кинотеатр на ВДНХ. Киносеансы будут проходить с 20 августа по 26 сентября по пятницам, субботам и воскресеньям.

Okko, отмечающий в 2021 году свое десятилетие, отпразднует юбилей. До 26 сентября кинотеатр-лекторий на ВДНХ станет киноплощадкой Okko, где по пятницам, субботам и воскресеньям в 18:00 и 21:00 все желающие смогут бесплатно смотреть фильмы. Расписание показов на 2 недели доступно онлайн. С целью соблюдения эпидемиологических ограничений посещение кинотеатра возможно после прохождения обязательной регистрации.

Посетители показов увидят мультфильмы из коллекции киностудии «Союзмультфильм», а также зарубежное и российское кино с высоким рейтингом: «Джон Уик 3», «Зелёная книга», «Достать ножи», «Еще по одной», «Стрельцов», «Рыцари справедливости», «Серебряные коньки» и многое другое.

Программа кинотеатра включает в себя фильмы разных жанров – от боевика до романтического фэнтези – каждый из гостей сможет выбрать фильм по интересам.