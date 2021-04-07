На iPhone нельзя поставить каталог с отечественным ПО

С 1 апреля в силу вступил закон, который требует обязательно предустановки отечественных приложений на смартфоны и другую технику. Для этого в Минцифры разработали каталог AppList. Однако с этим возникла проблема — он работает только под Android. Версии для iOS попросту не существует, поскольку там все программы ставятся только из App Store.

Российский каталог приложений теперь доступен для любого телефона или планшета, AppList – каталог лучших приложений для смартфонов и планшетов на русском языке. Самые полезные и качественные приложения на любой случай. Все приложения бесплатны и безопасны. В каждой категории сервисы, заслуживающие признание и многообещающие новинки. Мы знаем, где искать свежие новости, заказывать вкусную еду и учиться новым профессиям. Описание в каталоге Google Play

Пользователи уже оценили новинку, и это преимущественно негативные оценки. Кто-то жалуется на технические сбои, кто-то — на ограниченность функций. А кому-то не по душе малое число программ.

Одним из недостатков называют то, что отечественные программы и так есть в Google Play, потому нет нужды создавать приложение для скачивания приложений.