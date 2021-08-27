Пользователи смогут скачивать и слушать треки офлайн прямо в приложении ВКонтакте, рекомендации станут точнее благодаря обновлённым алгоритмам, а стоимость подписки VK Combo снизится до 75 рублей в месяц.

Музыку ВКонтакте можно будет сохранять в мобильном приложении и слушать даже без интернета: в метро и самолёте, на природе и в лифте. Кеширование будет доступно по подписке на Музыку ВКонтакте, VK Combo и BOOM. Также только у них останется возможность воспроизводить треки на телефоне в фоновом режиме: при свёрнутом мобильном приложении или с выключенным экраном. Изменения начнут действовать с 30 августа.

Сейчас в VK Combo действует специальная цена: 75 рублей в месяц в течение полугода для новых пользователей из России. Подписка объединяет предложения от сервисов VK и её партнёров.