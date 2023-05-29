Mozilla планирует добавить в Firefox чат-бота ChatGPT и Google Bard

Mozilla готовится к внедрению чат-бота в свой браузер Firefox. Планы компании включают возможную интеграцию двух популярных технологий — ChatGPT от OpenAI и Google Bard.

Окончательное решение по выбору конкретного чат-бота зависит от активных переговоров между Mozilla, OpenAI и Google. Компания желает найти оптимальное решение, сочетающее преимущества и функциональность обеих технологий, чтобы улучшить опыт пользователей в Firefox.

Стоит отметить, что Google уже является партнером Mozilla и ежегодно выплачивает значительные суммы за использование своего поисковика в качестве главного в браузере. Однако Mozilla делает разграничение между поиском и чат-ботом, поэтому возможны различные сделки и модели сотрудничества с Google в этой области.

Добавление чат-бота в Firefox представляет собой стратегический шаг для Mozilla, направленный на расширение функциональности браузера и предоставление дополнительных возможностей для пользователей. Ожидается, что чат-бот сможет предоставить поддержку, помощь в поиске информации и решение проблем, дополняя функции браузера и улучшая взаимодействие с пользователем.

Точные детали интеграции и сроки внедрения чат-бота в Firefox пока остаются неизвестными. Однако Mozilla продолжает работать над развитием этой новой функциональности и ищет оптимальные пути сотрудничества с ведущими компаниями в области искусственного интеллекта и поисковых технологий.