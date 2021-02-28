Motorola в этом году выпустит три модели умных часов

В прошлом году мы могли видеть эпохальное возвращение умных часов от Motorola – Moto 360. В этом же году производитель совместно со своим партнером в лице eBuyNow готов пополнить арсенал умных устройства сразу тремя новинками. Если верить последним утечкам, то новые устройства могут выйти летом, точнее в июне. Одно из устройств будет бюджетным, с круглым экраном и двумя физическими кнопками на боковой грани.

Два других умных девайса получат название Moto Watch и Moto One и они уже будут очень схожи с Apple Watch. Модель Moto One выйдет в сегменте премиум-класса. Кроме этих устройств были слиты изображения еще одного устройства, которое пока неизвестно и имеет интересный дизайн.

Девайс уж слишком напоминает модель Moto 360, однако имеет прозрачную заднюю крышку, через которую можно видеть некоторые внутренние компоненты, в частности, катушку для зарядки. Скорее всего, основной станет платформа Snapdragon Wear 4100 с 1 ГБ ОЗУ. В более бюджетном варианте увидим Snapdragon 3100. Работать умные часы будут на WearOS.