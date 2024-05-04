Много пресс-фото и официальных рендеров Sony Xperia 1 VI и Xperia 10 VI

Sony готовится к предстоящему анонсу новых смартфонов Xperia 1 VI и Xperia 10 VI. На этом фоне авторитетный инсайдер Эван Бласс (Evleaks) опубликовал пресс-фото Sony Xperia 10 VI.

Согласно изображениям, смартфон получит классические отступы сверху и снизу дисплея, двойной блок камер, аудиоразъем 3,5 мм, а также влагозащиту. Устройство будет доступно в трех цветовых вариантах: черном, белом и голубом.

Кроме того, издание Android Headline опубликовало серию официальных рендеров Xperia 1 VI и Xperia 10 VI, а также изображения чехлов с подставкой.

Sony Xperia 10 VI

Sony Xperia 1 VI почти не изменился по сравнению с прошлым поколением. Но соотношение сторон экрана было изменено с 21:9 на более стандартное 19,5:9, что сделало телефон менее вытянутым. Кроме того, согласно предварительным данным, Sony планирует отказаться от 4K-дисплея в пользу более простого решения. На задней панели расположены три камеры ZEISS, а на верхней грани устройства сохранён 3,5 мм аудиоразъем для наушников.

Sony Xperia 1 VI

Официальный анонс смартфонов запланирован на 17 мая.

Sony Xperia 10 VI