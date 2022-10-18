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Семь смартфонов XIaomi уже прошли тестирование MIUI 14

Xiaomi уже начала внутреннее тестирование оболочки MIUI 14 на своих флагманских Xiaomi 13 и 13 Pro. Сейчас стало известно, что компания подключила бета-тестирование прошли еще несколько моделей. Соответственно, все эти смартфоны получат MIUI 14 в первую очередь.

Список пока такой:

  • Redmi K50 Extreme Edition;
  • Redmi K50 Pro;
  • Redmi K50;
  • Xiaomi 12S;
  • Xiaomi 12S Pro;
  • Xiaomi 12S Ultra;
  • Xiaomi 12T Pro.

Также недавно появился список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до Android 13. Его можно посмотреть тут.

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Источник:
Mydrivers

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