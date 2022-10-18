Семь смартфонов XIaomi уже прошли тестирование MIUI 14

Xiaomi уже начала внутреннее тестирование оболочки MIUI 14 на своих флагманских Xiaomi 13 и 13 Pro. Сейчас стало известно, что компания подключила бета-тестирование прошли еще несколько моделей. Соответственно, все эти смартфоны получат MIUI 14 в первую очередь.
Список пока такой:
- Redmi K50 Extreme Edition;
- Redmi K50 Pro;
- Redmi K50;
- Xiaomi 12S;
- Xiaomi 12S Pro;
- Xiaomi 12S Ultra;
- Xiaomi 12T Pro.
Также недавно появился список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до Android 13. Его можно посмотреть тут.
Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!
Комментарии