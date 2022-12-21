Миниатюрный и прочный: планшет OUKITEL RT3 появился в России

Компания OUKITEL выпустила на российский рынок компактный и сверхпрочный планшет с OUKITEL RT3. По словам производителя устройство может выдержать грубое обращение и работать в самых экстремальных условиях.

OUKITEL RT3 получил IPS-экран на 8 дюймов с разрешением 1200×800 точек и прорезиненный корпус. Также есть защита от воды по стандарту IP68 (погружение в воду на глубину до 1,5 метров на срок до 30 минут) и пылезащита IP69K. Кроме того, планшет сертифицирован по стандарту MIL-STD-810H, а значит он может выдержать падение с высоты 1,5 метра на твердую поверхность.

Работа устройства происходит на процессоре MediaTek Helio P22 и 4 ГБ оперативной памяти. В качестве ОС используется Android 12. Для хранения данных доступно 64 ГБ, которые можно расширить через карту microSD объемом до 1 ТБ.

Устройство оснащается аккумулятором на 5150 мАч. Со слов производителя, батарея способна обеспечить планшет энергией на весь день, до 490 часов в режиме ожидания или 15 часов в режиме работы на одном заряде. Ещё есть функция обратной зарядки через USB.

Среди других особенностей планшета отмечается поддержка 2.4G/5G Wi-Fi и Bluetooth 5.3, двойные динамики, сканирование штрих-кодов и OTG.

Стоимость OUKITEL RT3 в России составляет 11 249 рублей.