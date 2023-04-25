Минфин хочет ввести НДФЛ до 30% для блогеров

Минфин разработал законопроект о введении подоходного налога на деятельность блогеров, использующих российские ресурсы, серверы или сетевые адреса. Поправки в налоговый кодекс были внесены правительством и переданы на рассмотрение в Госдуму 24 апреля.

В соответствии с новым законопроектом, блогеры будут облагаться подоходным налогом (13-15%) в России, если они используют российские домены, сетевые адреса или серверы. Одно из трех условий должно быть выполнено. Если блогер находится за границей более 183 дней в течение 12 месяцев подряд, то НДФЛ будет составлять 30%.

Также, если блогер использует зарубежный ресурс, например, доменную зону .com, для выполнения своих работ, такие доходы также будут облагаться НДФЛ.

Согласно законопроекту, блогеры, использующие российские ресурсы, будут обязаны выполнять обязательства налогоплательщиков. Поправки направлены на повышение доходов государства и сокращение налоговых рисков в данной сфере.