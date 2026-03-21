Домашний интернет в Москве замедлят ради «белых списков»

Провайдеры Москвы готовятся к ограничению доступа в сеть.
Редакция The GEEK вчера в 14:32

По данным Mash, московским операторам домашнего интернета поставлена задача внедрить систему белых списков — аналог того, что уже работает на мобильных сетях. Смысл простой: если интернет отключат, пользователи всё равно сохранят доступ к банкам, такси, доставкам и другим критически важным сервисам.

Задачу уже получило большинство столичных провайдеров. Конкретных сроков запуска не называется, но процесс, по данным источников, уже начался.

Есть и побочный эффект: постоянная фильтрация трафика будет замедлять скорость домашнего интернета в штатном режиме — не только при ограничениях.

Что будет с теми, кто работает из дома?

За рамками остаётся важный вопрос: что произойдёт с людьми, чья профессиональная деятельность завязана на полноценный доступ к сети.

Фрилансеры, удалённые сотрудники, веб-администраторы, дизайнеры, разработчики — все те, кто работает через домашний интернет и использует инструменты, которых явно нет в «белом списке». GitHub, Figma, зарубежные CMS и рабочие мессенджеры.

Ни провайдеры, ни регулятор этот вопрос публично не прокомментировали.

Обновлено 17:30. Сообщения о введении белых списков на домашней сети назвали «100% фейком».

Минцифры опровергло введение белых списков для домашнего интернета

Сообщения о введении белых списков на домашней сети назвали «100% фейком».
