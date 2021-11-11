Microsoft воспроизвела место, где проводились первые Олимпийские игры

Компания Microsoft совместно с Министерством культуры и спорта Греции запустили сайт, где воспроизвели архитектуру древней Олимпии. Для этого использовали искусственный интеллект.

Теперь на сайте можно увидеть место проведения первых олимпийских игр в 3D. Акже есть варианты для Android и iOS. Отметим, что первые игры прошли там в 776 году до н. э. и повторялись каждые четыре года, предположительно, до 393 года н. э. Другие данные указывают, что они шли до 425 года н. э.

Специалисты воссоздали 27 памятников культуры и архитектуры, в том числе Олимпийский стадион, мастерскую известного скульптора Фидия, а также храмы Зевса и Геры.

Само собой, воспроизведение видео и моделей потребует мощной видеокарты и процессора. Однако выглядит весьма неплохо.