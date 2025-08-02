Конец эксперимента: Windows 11 SE перестанет существовать в 2026 году

Microsoft официально объявила о завершении поддержки Windows 11 SE — облегчённой версии операционной системы, ориентированной на образовательный сектор и конкурирующей с Chrome OS. Последние обновления, включая патчи безопасности, выйдут в октябре 2026 года.

Компания рекомендовала пользователям перейти на основные редакции Windows 11, чтобы продолжить получать актуальные обновления. При этом готовящееся обновление 25H2 для Windows 11 SE выпускаться не будет — устройства останутся на версии 24H2 до окончания жизненного цикла.

Windows 11 SE была представлена в 2021 году как часть стратегии Microsoft по захвату рынка недорогих ноутбуков. Устройства с этой ОС выпускали такие бренды, как Acer, ASUS, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, Lenovo и другие. Сам Microsoft Surface Laptop SE стоил $249 и позиционировался как доступный ноутбук для школьников.

Microsoft Surface Laptop SE

По данным аналитиков Gartner, популярность Chrome OS снижается: пользователи всё чаще переходят на полноценные версии Windows 11, а сами Chromebook теряют долю рынка из-за ограниченного функционала и не самого высокого качества сборки.

Ранее Microsoft заявила, что Windows 11 версии 24H2 стала самой надёжной ОС за всю историю компании. Закрытие проекта SE, вероятно, связано с желанием сфокусироваться на основной линейке продуктов.