Apple и крупнейшие IT-компании отправят инженеров на работу в Белый дом

«Элитный технологический корпус» из специалистов ведущих IT-компаний.
Редакция The GEEK сегодня в 09:00

Администрация США объявила о запуске инициативы Tech Force — программы по привлечению около тысячи IT-специалистов из крупнейших технологических компаний для работы в государственных ведомствах. В числе участников указана и Apple, наряду с Google, Microsoft, Nvidia, OpenAI, Amazon, Meta и десятками других игроков рынка.

Согласно описанию на сайте программы, Tech Force задуман как «элитный корпус инженеров», который займётся внедрением ИИ, модернизацией государственных цифровых сервисов и решением ключевых технологических проблем федерального уровня. Участникам предлагают двухлетние контракты с работой внутри госструктур.

Apple и крупнейшие IT-компании отправят инженеров на работу в Белый дом

Основной упор сделают на молодых инженеров и аналитиков, а также на опытных менеджеров из частного сектора. Речь идёт о специалистах в области программной разработки, искусственного интеллекта, кибербезопасности, анализа данных и управления техническими проектами. Заявленный уровень дохода — от 150 до 200 тысяч долларов в год плюс социальный пакет.

Инициатива позиционируется как непартийная и ориентированная на «служение общественным интересам через технологии». После окончания двухлетнего срока участники смогут либо остаться на госслужбе, либо вернуться в бизнес. Компании, участвующие в программе, пообещали рассматривать выпускников Tech Force как приоритетных кандидатов при повторном найме.

Apple пока не раскрыла, в каком объёме будет задействована в проекте и каких именно специалистов готова направить. Однако сам факт участия показывает, что крупные IT-компании всё активнее вовлекаются в прямое сотрудничество с государством — особенно на фоне растущей роли ИИ и кибербезопасности в публичном секторе.

