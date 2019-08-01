Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне

При выходе обновлений Windows 10 появляется много недоработок, что негативно влияет на работоспособность компьютера. Видимо, понимая это, разработчики Microsoft решили немного больше уделить времени новому апдейту Windows 10 Developer Preview 20161. Некоторые из заявленных функций уже реализованы и проходят тестирование. Ожидается, что это обновление выйдет осенью, но не исключается вариант, что случится это раньше.

1

Итак, что же известно на сегодня? Первое, на что стоит обратить внимание – это обновленное меню «Пуск» и перерисованные значки. Второе – это видоизмененные плитки, которые теперь отображаются на полупрозрачном фоне. На первый взгляд, меню все то же, но немного посвежевшее. Есть и возможность менять цвет меню «Пуск». Для этого сперва нужно активировать «Темную тему», а дальше выбирать цвет на свой вкус.

2 7

Не прошли разработчики и стороной браузер «Edge»: теперь вкладки в нем имеют режим «Миниатюра». Это нечто подобное тому, как отображаются вкладки в ОС, когда нажимается сочетание клавиш Alt+Tab. Да, если вкладом слишком много, то это неэффективно. На данный момент есть возможность открытия вкладок для трех или пяти страница. Есть возможность полного отключения этого режима вообще.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Комментарии

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Читайте также

Сейчас на главной

Xiaomi готовит продвинутую версию Mi Band 5 Pro

Почта России будет доставлять посылки с помощью дронов

Представлен бюджетный смартфон Motorola One Fusion

Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне

WhatsApp получит крупное обновление

Топ-менеджер Microsoft намекает на скорый выпуск складного смартфона Surface Duo

Представлен Honor X10 Max с поддержкой 5G

LG B Project — готовится первый смартфон-свиток

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить