Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне

При выходе обновлений Windows 10 появляется много недоработок, что негативно влияет на работоспособность компьютера. Видимо, понимая это, разработчики Microsoft решили немного больше уделить времени новому апдейту Windows 10 Developer Preview 20161. Некоторые из заявленных функций уже реализованы и проходят тестирование. Ожидается, что это обновление выйдет осенью, но не исключается вариант, что случится это раньше.

Итак, что же известно на сегодня? Первое, на что стоит обратить внимание – это обновленное меню «Пуск» и перерисованные значки. Второе – это видоизмененные плитки, которые теперь отображаются на полупрозрачном фоне. На первый взгляд, меню все то же, но немного посвежевшее. Есть и возможность менять цвет меню «Пуск». Для этого сперва нужно активировать «Темную тему», а дальше выбирать цвет на свой вкус.

Не прошли разработчики и стороной браузер «Edge»: теперь вкладки в нем имеют режим «Миниатюра». Это нечто подобное тому, как отображаются вкладки в ОС, когда нажимается сочетание клавиш Alt+Tab. Да, если вкладом слишком много, то это неэффективно. На данный момент есть возможность открытия вкладок для трех или пяти страница. Есть возможность полного отключения этого режима вообще.