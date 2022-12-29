Microsoft готовит собственную версию геймпада DualSense для Xbox Series X

Похоже, что Microsoft всё-таки уберёт главное различие между Xbox Series X и PlayStation 5. Речь идёт о разработке нового геймпада, который будет полным аналогом DualSense. Об этом рассказал инсайдер Ник Бейкер для подкаста XboxEra.

Уже известно, что новый геймпад получит улучшенную тактильную отдачу, встроенные динамики и сенсорную панель типа тачпада. Тактильная отдача будет работать в зависимости от окружающей среды и оружия в видеоиграх.

Новый геймпад позволит привлечь внимание игроков к Xbox Series X. Ведь для многих именно DualSense, является весомой причиной к покупке PlayStation 5.

Когда Microsoft представит новое устройство для общественности, пока неизвестно. По словам инсайдера, состояние прототипа далеко от релизного.