Microsoft готовит PC Manager — альтернатива CCleaner

Компания Microsoft в скором времени представит приложение PC Manager, которое может составить конкуренцию популярному CCleaner.

Программа предназначена для увеличения производительности ПК, если продукт окажется удачным, то Microsoft сможет занять эту нишу и сместить прямого конкурента в лице CCleaner.

В PC Manager у пользователя появятся удобные инструменты для управления хранилищем ПК, быстрого закрытия активных процессов и контроля приложений для автоматического запуска. Кроме того, как и в CCleaner, можно будет удалять редко используемые программы и чистить кэш системы. Также заявлена интеграция с антивирусом Defender.

Сейчас PC Manager находится в бета-тестировании и доступен для загрузки на китайской версии сайта Microsoft. Приложение можно установить на ПК с Windows 10 и новее.

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