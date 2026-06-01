Теперь пользователи будут получать разные уровни и наборы привилегий в зависимости от количества накопленных баллов Плюса.
Редакция The GEEK сегодня в 19:07
Яндекс привязал уровни «Своих Плюсов» к баллам Плюса

Яндекс обновил программу лояльности «Свои Плюсы», изменив принцип начисления привилегий для пользователей. С нового сезона программа разделена на три уровня: Бронзовый, Серебряный и Золотой. Уровень пользователя зависит от количества накопленных баллов Плюса за сезон.

Баллы начисляются при оплате через Яндекс Пэй в сервисах Яндекса, у партнёров и при использовании карты Пэй. Дополнительно их можно получать за различные активности внутри экосистемы компании.

Для перехода на Серебряный уровень потребуется накопить от 250 баллов Плюса за сезон. Для Золотого уровня — от 2000 баллов.

На базовом Бронзовом уровне пользователям доступны ежемесячные категории кешбэка и задания с наградами. На более высоких уровнях открываются дополнительные привилегии, включая отдельные категории повышенного кешбэка и участие в сезонных розыгрышах.

По данным Яндекса, за последний год пользователи получили и потратили более 23 млрд баллов Плюса.

