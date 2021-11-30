Мессенджеры WhatsApp и iMessage предоставляют данные в ФБР

Facebook и Apple неоднократно подчёркивали высокий уровень защиты своих мессенджеров, однако, похоже, всё не так радужно. По данным зарубежных СМИ, в ФБР могут получать данные о переговорах почти что в режиме реального времени. Это касается, как минимум, WhatsApp и iMessage.

Отмечается, что мессенджер от Meta может передавать данные спецслужбам каждые 15 минут. Другие приложения менее оперативны. Это следует из инструкции ФБР от 7 января 2021 года. При этом в пресс-службе WhatsApp подтвердили то, что мессенджер может оперативно передавать данные спецслужбам. При этом там уточнили, что сами сообщения защищены сквозным шифрованием и не передаются.

Что касается iMessage, то здесь в ФБР могут получить данные о пользователе, поисковые запросы за последние 25 дней, а также список тех, кого пользователь искал через приложение. А вот саму переписку — увы, но спецслужбы не получат.

Но при этом спецслужбы могут запросить копии данных, которые сохранены в iCloud, и от которых у Apple есть ключи. Так что расшифровать эти данные уже можно. Так что при наличии ордера можно будет прочитать всю переписку с фотографиями и видео.

При этом Telegram и Signal не делятся со следствием данными о пользователях. Исключение — если против пользователя идёт расследование о терроризме. В этом случае Telegram передаст спецслужбам номер телефона и IP-адрес.