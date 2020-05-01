В iMessage станет доступно редактирование отправленных сообщений

Сейчас текстовые сообщения не такие популярные, ведь их нишу заняли мессенджеры. Однако несмотря на это, представители Apple продолжают развивать свое приложение для отправки смс – iMessage. Если верить информации в сети, они вообще желают революционировать или вывести смс на новый уровень.

Что же нового можно добавить в отправку сообщений? Недавно был обнаружен патент компании, в котором говорится, что даже отправленные смс и доставленные другому пользователю, можно будет редактировать. Правда после отправки такого сообщения, у его создателя будет всего минута, чтобы отредактировать текст.

Что еще нового ожидается в iMessage? Кроме редактирования текста после отправки, разработчики Apple намерены внедрить и другие функции. Например, уже сейчас упоминается перевод на другие языки, отображение частной информации, а также объединение сообщений в группы и просмотр одновременно несколькими пользователями. Как вам такие изменения в будущем?