Смарт-часы Meizu Watch получили чип Snapdragon Wear 4100 и eSIM

Китайский бренд Meizu презентовал свои умные часы Meizu Watch с операционной системой Flyme OS for Watch. Продажи стартуют уже завтра, 1 июня.

Новинка получила 1,78-дюймовый дисплей AMOLED с защитным стеклом 2.5D Corning Gorilla Glass и разрешением 368 × 448 точек. Яркость составляет 500 нит.

Внутри установлен четырёхъядерный процессор Qualcomm Snapdragon Wear 4100 с частотой до 1,7 ГГц и графикой Adreno 504. Есть 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ постоянной памяти. Есть аккумулятор ёмкостью 420 мА·ч, его хватает на 36 часов работы.

Из особенностей отметим встроенную карту eSIM, датчики частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови. Также часы умеют анализировать качество сна и регистрировать иные показатели. Ориентировочная цена Meizu Watch — 235 долларов.

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