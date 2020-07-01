Масштабный сбой: на iPhone перестали работать популярные приложения
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Новости

Масштабный сбой: на iPhone перестали работать популярные приложения

Любое мобильное приложение рано или поздно перестает работать в силу разных причин. Нечто подобное произошло и на этот раз, только теперь речь касается не одного, а сразу нескольких приложений. Обладатели iPhone и iPad, причем не в одном регионе, а по всему миру начали жаловаться на неработающие приложения. Это касается как зарубежных, например, Spotify, Pinterest, Tinder, Viber, а также российских – сервисы от Яндекса. И как вы думаете, кто в этом виновен?

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Причиной неработающих приложений стал один сервис – Facebook. А всему виной инструмент Facebook SDK, который используется для авторизации пользователей в этих самих приложениях. На данный момент работы по отладке Facebook SDK идут в полном объеме. Что касается реакции руководителей сервисов, которые из-за сторонней проблемы оказались недоступны на iPhone и iPad, то она следующего характера.

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Так, в пресс-службе Яндекса подтвердили, что проблем на их стороне не наблюдалось, а сбой кроется именно в работе Facebook SDK. В Viber высказались следующим образом: «Тысячи приложений по всему миру, включая и наш сервис, оказались не работающими на iPhone и iPad. Ожидается, что в ближайшее время проблема будет исправлена». Разработчики приложений призывают не удалять и не переустанавливать приложения, ведь это не исправит проблему. По последним данным, а точнее на 16:00 по Москве, работа сервисов постепенно налаживается.

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