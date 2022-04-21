Новые комиксы Marvel перестанут выходить в России

Компания Marvel начала рассылать российским издателям комиксов уведомление, что начиная с лета 2022 года с ними будет приостановлено сотрудничество на неопределённый срок.

С середины лета Marvel откажется от продажи и продления новых лицензий на выпуск своих комиксов на русском языке. Действующие лицензии компания отзывать не собирается.

Сейчас российские издатели собираются выпустить максимум комиксов по действующим лицензиям, что должно уберечь от дефицита на некоторое время. С осени издательства не смогут продавать в магазины новые комиксы. При этом продажу самих комиксов никто не будет останавливать.

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