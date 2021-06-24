Новые макеты iPhone 13 показали отличия от iPhone 12

Инсайдер Сонни Диксон опубликовал фотографии макетов iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. И, судя по ним, смартфоны получат новый блок камер с различным размещением. Как отмечается, у iPhone 13 и 13 mini установлены по диагонали, а в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max более традиционно. Но в том случае используются модули разных размеров.

iPhone 13 and 13 Pro phone cases renders. Note the notch and camera placement. Available at end of month! pic.twitter.com/lYRaVDixLc — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 12, 2021

Что касается габаритов, то iPhone 13 Pro Max будет немного больше iPhone 12 Pro Max. Другие модели не изменятся. Пока неясно, как это повлияет на параметры смартфона.

Также, судя по фото, новинки получат уменьшенный размер «моноброви», хотя пока сложно оценивать его, веь это рендеры, а не реальные фото. Похоже, шторка станет уже, но при этом сохранит ширину.

Смартфоны, как ожидается, официально покажут осенью. Мы ранее уже писали о предполагаемых сроках.

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