Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Новые макеты iPhone 13 показали отличия от iPhone 12

Инсайдер Сонни Диксон опубликовал фотографии макетов iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. И, судя по ним, смартфоны получат новый блок камер с различным размещением. Как отмечается, у iPhone 13 и 13 mini установлены по диагонали, а в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max более традиционно. Но в том случае используются модули разных размеров.

Что касается габаритов, то iPhone 13 Pro Max будет немного больше iPhone 12 Pro Max. Другие модели не изменятся. Пока неясно, как это повлияет на параметры смартфона.

Также, судя по фото, новинки получат уменьшенный размер «моноброви», хотя пока сложно оценивать его, веь это рендеры, а не реальные фото. Похоже, шторка станет уже, но при этом сохранит ширину.

Смартфоны, как ожидается, официально покажут осенью. Мы ранее уже писали о предполагаемых сроках.

👉 Получайте самое новое в Вконтакте и Telegram

Источник:
9to5mac
Теги: 

Поделитесь своим мнением!

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить