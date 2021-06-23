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Новости

Инсайдер назвал даты анонса и релиза iPhone 13

Инсайдер сообщил, что презентация новых iPhone 13 состоится 14 сентября, а в релиз они выйдут 24 числа. Таким образом, предзаказ может стартовать 17 сентября.

Как сообщается, эти данные основаны на проверках цепочки поставок Apple. Компания считает, что iPhone 13 станет самым продаваемым смартфоном в новой серии. А общий объём поставок запланирован на уровне 130-150 миллионов единиц.

Что касается цен, то они, очевидно, будут выше, чем на iPhone 12. Это означает, что в России стоит готовиться к цене от 70 тысяч рублей.

Разумеется, это лишь предварительные данные, но, возможно, они соответствуют действительности.

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Источник:
PhoneArena
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