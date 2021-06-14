В новом iMac обнаружился брак с кривым дисплеем

Относительно недавно Apple выпустила новые iMac. При этом не обошлось без проблем у ряда пользователей.

Зарубежный блогер iPhonedo обнаружил в своём iMac перекошенный на одну сторону дисплей и чтобы подтвердить свои сомнения, сделал замеры линейкой. Чуть позже он узнал, что он не один, кто столкнулся с подобной проблемой. Для этого достаточно взглянуть официальный форум поддержки Apple или сайт Reddit и убедиться в многочисленных жалобах.

Кроме того, журналисты ресурсы MacRumors также заметили, что приобретенный для теста iMac имеет перекошенный дисплей. Хотя изначально все подозрения падали на стол.

Подставка крепится на семь винтов к корпусу моноблока и поэтому решить проблему самостоятельно, пользователь навряд ли сможет.

Apple пока никак не комментирует данную ситуацию. Пользователям рекомендуется после покупки проверить iMac и если проблема обнаружится, заменить его или обменять на другой в течение 2 недель.

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