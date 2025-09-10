В России открыли предзаказ на iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air | The GEEK
close
Новости

В России открыли предзаказ на iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air

В России новинки в 1,5-2 раза дороже, чем в США.

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о начале приема предзаказов на новую линейку смартфонов iPhone 17. Стоимость новинок начинается от 107 999 рублей.

Apple представила iPhone 17 — наконец-то с экраном 120 Гц
Представлен iPhone Air — самый тонкий iPhone в истории
iPhone 17 и iPhone Air

Цены следующие:

  • iPhone 17 (256 ГБ) — 107 999 рублей;
  • iPhone 17 (512 ГБ) — 129 999 рублей;
  • iPhone Air (256 ГБ) — 134 999 рублей;
  • iPhone Air (512 ГБ) — 164 999 рублей;
  • iPhone 17 Pro (256 ГБ) — 159 999 рублей;
  • iPhone 17 Pro (512 ГБ) — 189 999 рублей;
  • iPhone 17 Pro Max (256 ГБ) — 179 999 рублей;
  • iPhone 17 Pro Max (512 ГБ) — 209 999 рублей.

Для сравнения цены на iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air (минимальная конфигурация без учета налогов): от $799 (~66 900 рублей), от $999 (~83 700 рублей) и от $1099 (~92 000 рублей) соответственно.

Напомним, во вторник, 9 сентября, Apple провела презентацию, в ходе которой представила iPhone 17iPhone 17 ProiPhone AirAirPods Pro 3, а также Apple Watch SE‌ 3, Apple Watch Series 11, и Apple Watch Ultra 3.

id·210117·20250910_0720
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Раскрыт объем оперативной памяти в iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air
Обои iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air доступны для загрузки
Apple добавит функцию определения гипертонии в старые Apple Watch
Стало известно, почему Apple отказалась от титана и вернула алюминий в iPhone 17 Pro
Apple сняла с продажи iPhone 15, iPhone 16 Pro и еще пять других устройств
Apple выпустит iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 и macOS 26 — 15 сентября
Apple выпустила ремешок Crossbody Strap для iPhone за $59
Названы цены iPhone 17 в России. Cтарт заказов 10 сентября
Apple представила iPhone 17 Pro с новым корпусом и системой охлаждения
Представлен iPhone Air — самый тонкий iPhone в истории
Apple представила iPhone 17 — наконец-то с экраном 120 Гц
Apple представила Watch Series 11 — 24 часа автономности и поддержка 5G
Самый тонкий iPhone в мире может выйти под именем iPhone Air
Продажи HUAWEI Pura 80 стартовали в России
iPhone 17 Air станет самым тонким флагманом, но уступит Galaxy S25 Edge
Xiaomi 15T и 15T Pro получили официальную дату презентации
iPhone 17 с eSIM получат более ёмкие аккумуляторы
Motorola представила Edge 60 Neo — прочный среднебюджетник в компактном корпусе
Анонс Nubia Air — мертворожденный «убийца iPhone 17 Air» за 24 тыс рублей
iPhone 17 Pro получит более яркий экран и рекордную автономность

Комментарии в Telegram

Тренд

Обзоры на The GEEK