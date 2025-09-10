В России открыли предзаказ на iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о начале приема предзаказов на новую линейку смартфонов iPhone 17. Стоимость новинок начинается от 107 999 рублей.
Цены следующие:
- iPhone 17 (256 ГБ) — 107 999 рублей;
- iPhone 17 (512 ГБ) — 129 999 рублей;
- iPhone Air (256 ГБ) — 134 999 рублей;
- iPhone Air (512 ГБ) — 164 999 рублей;
- iPhone 17 Pro (256 ГБ) — 159 999 рублей;
- iPhone 17 Pro (512 ГБ) — 189 999 рублей;
- iPhone 17 Pro Max (256 ГБ) — 179 999 рублей;
- iPhone 17 Pro Max (512 ГБ) — 209 999 рублей.
Для сравнения цены на iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air (минимальная конфигурация без учета налогов): от $799 (~66 900 рублей), от $999 (~83 700 рублей) и от $1099 (~92 000 рублей) соответственно.
Напомним, во вторник, 9 сентября, Apple провела презентацию, в ходе которой представила iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone Air, AirPods Pro 3, а также Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11, и Apple Watch Ultra 3.
Комментарии в Telegram