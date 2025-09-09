Apple представила Watch Series 11 — 24 часа автономности и поддержка 5G

Во вторник, 9 сентября, компания Apple провела презентацию, где показала новые смарт-часы Apple Watch Series 11. Главные изменения коснулись здоровья и прочности устройства.
Новые часы получили стекло, которое в два раза более устойчиво к царапинам по сравнению с предыдущим поколением.
Самые важные обновления связаны со здоровьем. Теперь Apple Watch 11 могут:
- Определять гипертонию (повышенное давление). Часы дают примерные данные, но это может помочь пользователям вовремя обратиться к врачу.
- Следить за качеством сна и выявлять признаки апноэ (остановки дыхания во сне).
Кроме того, в новой модели:
- Появился 5G-модем.
- Добавились два новых циферблата, один из которых выполнен в стиле жидкого стекла.
- Время работы от одного заряда теперь составляет до 24 часов.
