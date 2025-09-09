Apple представила Watch Series 11 — 24 часа автономности и поддержка 5G

Во вторник, 9 сентября, компания Apple провела презентацию, где показала новые смарт-часы Apple Watch Series 11. Главные изменения коснулись здоровья и прочности устройства.

Новые часы получили стекло, которое в два раза более устойчиво к царапинам по сравнению с предыдущим поколением.

Самые важные обновления связаны со здоровьем. Теперь Apple Watch 11 могут:

Определять гипертонию (повышенное давление). Часы дают примерные данные, но это может помочь пользователям вовремя обратиться к врачу.

Следить за качеством сна и выявлять признаки апноэ (остановки дыхания во сне).

Кроме того, в новой модели: