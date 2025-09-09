Apple представила Watch Series 11 — 24 часа автономности и поддержка 5G | The GEEK
close
Новости

Apple представила Watch Series 11 — 24 часа автономности и поддержка 5G

Самые важные обновления связаны со здоровьем.

Во вторник, 9 сентября, компания Apple провела презентацию, где показала новые смарт-часы Apple Watch Series 11. Главные изменения коснулись здоровья и прочности устройства.

Новые часы получили стекло, которое в два раза более устойчиво к царапинам по сравнению с предыдущим поколением.

Самые важные обновления связаны со здоровьем. Теперь Apple Watch 11 могут:

  • Определять гипертонию (повышенное давление). Часы дают примерные данные, но это может помочь пользователям вовремя обратиться к врачу.
  • Следить за качеством сна и выявлять признаки апноэ (остановки дыхания во сне).

Кроме того, в новой модели:

  • Появился 5G-модем.
  • Добавились два новых циферблата, один из которых выполнен в стиле жидкого стекла.
  • Время работы от одного заряда теперь составляет до 24 часов.
id·209924·20250909_2032
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Представлен iPhone Air — самый тонкий iPhone в истории
Apple представила iPhone 17 — наконец-то с экраном 120 Гц
iPhone 17 с eSIM получат более ёмкие аккумуляторы
AirPods Pro 3 могут представить вместе с iPhone 17
Garmin обогнала Apple: Fenix 8 Pro стали первыми смарт-часами со спутниковой связью
iPhone 17 Pro получит более яркий экран и рекордную автономность
AirPods Pro 3 получат датчики для мониторинга пульса и температуры тела
Линейка iPhone 17 может лишиться слота для SIM-карт в Европе
Apple готовит к выпуску iOS 18.7
Обзор HUAWEI Watch GT 5
Apple Watch больше не самые популярные смарт-часы в мире: HUAWEI возглавила рынок
Apple перестала подписывать iOS 18.6.1 — откатиться больше нельзя
Обзор HUAWEI Watch GT 5
Смарт-часы HUAWEI Watch GT 6 получили дату выхода
Google выпустила Pixel Watch 4 — самое крупное обновление смарт-часов за всю историю
Браслет Whoop 5.0: как работает, зачем нужна подписка и где купить в России
Apple Watch получат большой редизайн в 2026 году
Обзор Xiaomi Smart Band 10: юбилей удался?
Apple Watch Series 1 официально признаны устаревшими
Amazfit выпустила в России умные часы Balance 2 с автономностью до 21 дня
Galaxy Watch Ultra (2024) получили обновление до One UI 8 Watch

Комментарии в Telegram

Тренд

Обзоры на The GEEK