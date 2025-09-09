Apple представила AirPods Pro 3 | The GEEK
Новости

Apple представила AirPods Pro 3

С улучшенным шумоподавлением и датчиком пульса.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 20:30

На сентябрьской презентации первым анонсом стали AirPods Pro 3. Внешне дизайн почти не изменился, но внутри модель получила серьёзное обновление.

Ключевые новшества:

  • шумоподавление стало в четыре раза эффективнее;
  • появился датчик измерения пульса и поддержка 15 спортивных режимов;
  • добавлен онлайн-перевод речи «на ходу»;
  • в комплект входят сразу пять пар силиконовых амбушюр.

Таким образом, AirPods Pro 3 частично берут на себя функции фитнес-трекеров, что может снизить потребность в Apple Watch для базового мониторинга здоровья.

Цена осталась прежней — $249 в США. Предзаказы стартуют сегодня.

