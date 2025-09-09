Apple представила AirPods Pro 3

На сентябрьской презентации первым анонсом стали AirPods Pro 3. Внешне дизайн почти не изменился, но внутри модель получила серьёзное обновление.
Ключевые новшества:
- шумоподавление стало в четыре раза эффективнее;
- появился датчик измерения пульса и поддержка 15 спортивных режимов;
- добавлен онлайн-перевод речи «на ходу»;
- в комплект входят сразу пять пар силиконовых амбушюр.
Таким образом, AirPods Pro 3 частично берут на себя функции фитнес-трекеров, что может снизить потребность в Apple Watch для базового мониторинга здоровья.
Цена осталась прежней — $249 в США. Предзаказы стартуют сегодня.
