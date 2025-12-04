Промокоды для Standoff 2 на декабрь 2025

Промокоды в Standoff 2 — это отличная возможность для игроков бесплатно получить ценные награды: скины на оружие, ножи, голду или кейсы. Публикуем рабочие промокоды в Standoff 2 на декабрь 2025 года, а также рассказываем, как их активировать. Добавьте страницу в «Закладки», мы будем обновлять ее и добавлять новые промокоды.

Важно: промокоды стендофф могут иметь ограниченный срок действия или лимит на количество активаций, либо действовать только в определенных регионах. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Рабочие промокоды Standoff 2 на декабрь 2025

BJY73M8YD3AE — M4 «Samurai» StatTrack на 24 часа;

— M4 «Samurai» StatTrack на 24 часа; NJ5FUE3DTYVY — M4 «Revival» StatTrack на 24 часа;

— M4 «Revival» StatTrack на 24 часа; SO2BHTRAP — 30 единиц граффити Gambit;

— 30 единиц граффити Gambit; SO2CARNBRAZ — 30 единиц граффити Prey;

— 30 единиц граффити Prey; SO2KIOTOHAN — 30 единиц граффити X Mark;

— 30 единиц граффити X Mark; SO2MCHROSE — 30 единиц граффити Hasta la Vista;

— 30 единиц граффити Hasta la Vista; Z7SO2S7 — 30 единиц граффити Outcast.

Все остальные промокоды устарели и достигли максимального количества активаций на момент обновления материала.

Как ввести промокод в Standoff 2?

В игре:

Войдите в Standoff 2 Нажмите на иконку пистолета в левой части экрана В «Магазине» выберите вкладку «Промокод» Введите промокод и нажмите «Применить». Если код действителен, то награда появится в вашем инвентаре.

Через официальный сайт: