М.Видео и Эльдорадо открыли приём предзаказов на Xiaomi 14 Ultra в России

Магазины М.Видео и Эльдорадо начали принимать предварительные заказы на флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra. С 28 марта по 4 апреля при оформлении предзаказов покупателям дадут в подарок смарт-часы Xiaomi Watch 2 и фотокомплект Xiaomi 14 Ultra Photography Kit, а также услугу бесплатной замены экрана в течение 6 месяцев.

Xiaomi 14 Ultra обладает конструкцией Xiaomi Guardian Structure, которая обеспечивает повышенную прочность и износостойкость. Модуль камеры в форме круга оснащен сверхбольшим 1-дюймовым сенсором изображения LYT-900, а также дополнен 75-мм плавающей телекамерой Leica, 120-мм перископной камерой Leica и 12-мм сверхширокоугольной камерой Leica.

Новинка представлена с объемом памяти 16 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти и доступна в двух цветах: черном и белом, за цену 149 999 рублей.

В 2023 году китайские флагманы закрепили свои позиции среди наиболее популярных брендов в отдельных продажах в РФ, а Xiaomi вновь стала лидером рынка.