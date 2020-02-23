Линейка Samsung Galaxy A получит беспроводную зарядку

Каждый производитель мобильных устройств пытается сделать так, чтобы их устройства продавались лучше конкурентов. Поэтому очень часто они идут на разного рода ухищрения. Одним из таких в стане Samsung может стать беспроводная зарядка. Тем более, что касается это исключительно бюджетной линейки Galaxy A. Почему именно взгляду руководителей пал именно на эту линейку?

Здесь специалисты выделяют несколько причин. Во-первых – данную линейку устройств суммарно приобретают множество пользователей. Во-вторых – это самые продаваемые устройства на рынке. И в-третьих – именно эта линейка от Samsung является конкурентом в данном ценовом сегменте Xiaomi или Realme. Более того, в некоторых параметрах даже превосходит их.

Ожидается, что уже в следующем году технология беспроводной зарядки будет реализована в бюджетной линейке смартфонов, чего нет даже в средней ценовой категории данного производителя. Подробностей об этом пока нет, но известно лишь одно: с большей долей вероятности, такая технология будет присутствовать исключительно у старших моделей линейки.

Кстати, для Samsung это не новость, ведь сразу вспоминается Galaxy A90 и его флагманская платформа с беспроводной зарядкой. Однако, как бы все не было хорошо, но продолжения не было. Что касается будущего, то вполне нечто подобного можно ожидать в моделях Galaxy A52, так как на модели Galaxy A51 и A50 сейчас неплохой спрос.