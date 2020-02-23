Линейка Samsung Galaxy A получит беспроводную зарядку
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Новости

Линейка Samsung Galaxy A получит беспроводную зарядку

Каждый производитель мобильных устройств пытается сделать так, чтобы их устройства продавались лучше конкурентов. Поэтому очень часто они идут на разного рода ухищрения. Одним из таких в стане Samsung может стать беспроводная зарядка. Тем более, что касается это исключительно бюджетной линейки Galaxy A. Почему именно взгляду руководителей пал именно на эту линейку?

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Здесь специалисты выделяют несколько причин. Во-первых – данную линейку устройств суммарно приобретают множество пользователей. Во-вторых – это самые продаваемые устройства на рынке. И в-третьих – именно эта линейка от Samsung является конкурентом в данном ценовом сегменте Xiaomi или Realme. Более того, в некоторых параметрах даже превосходит их.

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Ожидается, что уже в следующем году технология беспроводной зарядки будет реализована в бюджетной линейке смартфонов, чего нет даже в средней ценовой категории данного производителя. Подробностей об этом пока нет, но известно лишь одно: с большей долей вероятности, такая технология будет присутствовать исключительно у старших моделей линейки.

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Кстати, для Samsung это не новость, ведь сразу вспоминается Galaxy A90 и его флагманская платформа с беспроводной зарядкой. Однако, как бы все не было хорошо, но продолжения не было. Что касается будущего, то вполне нечто подобного можно ожидать в моделях Galaxy A52, так как на модели Galaxy A51 и A50 сейчас неплохой спрос.

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