LG представила беспроводные наушники с «режимом шёпота»

Компания LG показала три новых модели беспроводных наушников серии Tone Free. Это модели FP5, FP8 и FP9. Эти наушники получили самоочистку от бактерий, систему активного шумоподавления, а также «режим шёпота».

Отметим, что защита от бактерий представлена только в старших моделях — у них есть кейс UVnano со встроенным ультрафиолетовым излучателем.

В числе особенностей отметим технологию 3D Sound Stage, по 3 микрофона на каждый наушник, а также упомянутый выше «режим шёпота». Он позволяет сохранить конфиденциальность в людных местах. Для этого можно говорить шёпотом, чтобы пользователя слышал только собеседник.

Наконец, LG Tone Free FP9 поддерживают функцию подключения к устройствам без Bluetooth. В этом случае к девайсу подключается зарядный кейс, который выполняет роль ретранслятора.

Известные технические параметры пока ограничиваются временем работы до 10 часов от одного заряда, а при использовании кейса этот срок увеличивается до 24 часов. При этом неясно, такие цифры справедливы при включённом или отключённом шумоподавлении.