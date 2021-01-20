LG может прекратить выпуск смартфонов

Компания LG Electronics готовится принять решение о своём присутствии на рынке мобильной электроники и судьбе соответствующего подразделения. Суть в том, что оно терпит убытки на протяжении 23 кварталов подряд (почти 6 лет).

В компании отметили, что за это время подразделение потеряло в общей сложности около $4,5 млрд. И хотя явно об этом пока не говорится, не исключено, что LG Electronics может уйти с рынка мобильных устройств и продать подразделение. При этом в компании заявили, что сотрудников оставят в штате компании.

Пока что не уточняется, что именно и когда планируется сделать с подразделением. Однако очевидно, что инвесторов эта новость порадовала. Акции компании уже взлетели на 12,9%.