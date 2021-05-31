LG официально закрыла производство смартфонов

LG прекратила производство смартфонов и планшетов под собственным брендом 31 мая. Завод компании, который находится в Хайфоне, переоборудован для сборки бытовой техники и телевизоров.

Компания уже перевела часть своих производственных мощностей на бытовую технику, чтобы сохранить занятость рабочих. Кроме того, дочерние компании LG Innotek и LG Display производят модули камер и дисплеи.

Несмотря на закрытие производства, проданные смартфоны будут поддерживаться в течение трёх лет, а также получат обновления и актуальные версии Android 12 и 13. Также пользователи смартфонов LG получат технической обслуживание на протяжении четырёх лет с момента выпуска устройства.

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