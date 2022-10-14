Lenovo готовит смартфон ThinkPhone

Lenovo может выпустить смартфон под брендом Think. Сообщается, что ждать чего-то интересного не стоит — устройство будет представлять собой переименованный смартфон Motorola, предположительно, линейки Edge 40.

Сейчас ThinkPhone фигурирует с кодовым именем Bronco и каталожным номером XT-2309.

Предполагается, что одна из версий Motorola Edge 40 получит экран Full HD+, процессор Snapdragon 8 Gen 2 или Snapdragon 8 Plus Gen 1, от 8 до 12 Гб оперативной памяти и основную камеру с датчиком 50 Мп. Такие же параметры, в последствие, достанутся и ThinkPhone.

Представить ThinkPhone могут в 2023 году.

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