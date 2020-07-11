LEGO представила набор с моделью первой игровой консоли Nintendo

LEGO и Nintendo продолжают свое необычное сотрудничество. Раньше они уже представили необычный набор для игры. На днях же они еще больше удивили почитателей этой игры, выпустив конструктор, данные о котором уже успели появиться в интернете. В комплект поставки входит геймпад, телевизор, а также картридж, который вставляется в консоль.

Эксклюзивом такого конструктора является то, что сыграть в игру можно на небольшом не настоящем экране телевизора. Для этих целей датским специалистам пришлось создать специальный уровень или если говорить на технологическом языке – движущуюся ленту. Она находится внутри телевизора и перемещается по нему с помощью небольшого рычага, находящегося на боковой поверхности телевизора.

Данный конструктов в своем составе имеет 2 646 деталей. Дата выхода и стоимость в России пока неизвестна, но в США он сначала появился по цене в 199 долларов, но затем ценник был увеличен до 200 долларов. Кстати, для любителей игры скажем, что фигурка главного героя полностью совместима с комплектом NES. Именно для Марио в самом телевизоре есть отверстие (разъем), в котором будет стоять водопроводчик и издавать соответствующие игровому действию звуки, что еще в большей степени погружает в «модерновый» геймплей.