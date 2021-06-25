LEGO представила новые наборы из вселенной Super Mario

LEGO представила новые возможности для совместной игры во вселенной LEGO Super Mario. Теперь одновременно два игрока могут участвовать вместе с фигурками LEGO Марио и LEGO Луиджи в мире линейки LEGO Super Mario.

Подключение происходит по Bluetooth, к игре могут присоединиться сразу два обладателя наборов с фигурками LEGO Марио и LEGO Луиджи (или любой комбинации этих двух фигурок). Дети и поклонники вселенной LEGO Super Mario могут играть в команде, собирать цифровые монеты и выполнять синхронизированные действия, такие как ходьба, перевороты и прыжки, чтобы побеждать врагов, проходить испытания, делиться наградами, соревноваться друг с другом и даже менять игровой процесс.

О новой уникальной функции для двух игроков можно узнать больше из видео опубликованного компаниями LEGO Group и Nintendo:

Интерактивный набор LEGO Super Mario «Приключения вместе с Луиджи» – это расширение линейки LEGO Super Mario и результат партнерства с Nintendo, которая представила совершенно новый способ взаимодействия с кубиками LEGO. С 1 августа фигурка LEGO Луиджи будет доступна в стартовом наборе LEGO Super Mario «Приключения вместе с Луиджи», поддерживающим функцию как одиночной, так и командной игры до двух человек.

Фигурки братьев-близнецов LEGO Марио и LEGO Луиджи являются частью одноименных стартовых наборов. Каждый из них может стать проводником в мир LEGO Super Mario – с интерактивным режимом для двух игроков, который доступен с использованием любой комбинации двух фигурок.

Наряду с презентацией командного режима с поддержкой Bluetooth, компания LEGO Group также представила четыре новых набора расширений, два набора усилений и новую серию с десятью фигурками персонажей. Дополнительные наборы позволяют расширить вселенную LEGO Super Mario, и дают игрокам возможность проявить свои творческие способности.

Также для предварительного заказа доступен набор расширения LEGO Super Mario «Летучий корабль Боузера».

Среди других представленных новинок: наборы усилений LEGO Super Mario «Марио-лягушка» и LEGO Super Mario «Марио-пчела», позволяющие игрокам одевать LEGO Марио в костюмы лягушки и пчелы; набор расширения «Падающая башня босса братца-сумо», в котором дети могут использовать свою фигурку LEGO Марио и LEGO Луиджи, чтобы разрушить Падающую башню – отличное развлечение как для одиночной игры, так и для интерактивных приключений в компании друзей и семьи.

Полный перечень наборов включает в себя:

71387 Стартовый набор «Приключения вместе с Луиджи» (4499 рублей);

71388 Дополнительный набор «Падающая башня босса братца-сумо» (2499 рублей);

71389 Дополнительный набор «Небесный мир лакиту» (3399 рублей);

71390 Дополнительный набор «Нокдаун резноров» (5999 рублей);

71391 Дополнительный набор «Летучий корабль Боузера» (8499 рублей);

71392 Набор усилений «Марио-лягушка» (799 рублей);

71393 Набор усилений «Марио-пчела» (799 рублей);

71394 Фигурки персонажей: серия 3 (299 рублей).

Стартовый набор LEGO Super Mario «Приключения вместе с Луиджи» и набор расширения LEGO Super Mario «Летучий корабль Боузера» уже доступны для предварительного заказа в сети в сети сертифицированных магазинов LEGO.

Остальные анонсированные продукты можно будет приобрести с 1 августа. Рекомендованная розничная цена стартового набора LEGO Super Mario «Приключения вместе с Луиджи» в России – 4499 рублей, а набора расширения «Летучий корабль Боузера» – 8499 рублей.

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