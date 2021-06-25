Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

LEGO представила новые наборы из вселенной Super Mario

LEGO представила новые возможности для совместной игры во вселенной LEGO Super Mario. Теперь одновременно два игрока могут участвовать вместе с фигурками LEGO Марио и LEGO Луиджи в мире линейки LEGO Super Mario.

Подключение происходит по Bluetooth, к игре могут присоединиться сразу два обладателя наборов с фигурками LEGO Марио и LEGO Луиджи (или любой комбинации этих двух фигурок). Дети и поклонники вселенной LEGO Super Mario могут играть в команде, собирать цифровые монеты и выполнять синхронизированные действия, такие как ходьба, перевороты и прыжки, чтобы побеждать врагов, проходить испытания, делиться наградами, соревноваться друг с другом и даже менять игровой процесс.

О новой уникальной функции для двух игроков можно узнать больше из видео опубликованного компаниями LEGO Group и Nintendo:

Интерактивный набор LEGO Super Mario «Приключения вместе с Луиджи» – это расширение линейки LEGO Super Mario и результат партнерства с Nintendo, которая представила совершенно новый способ взаимодействия с кубиками LEGO. С 1 августа фигурка LEGO Луиджи будет доступна в стартовом наборе LEGO Super Mario «Приключения вместе с Луиджи», поддерживающим функцию как одиночной, так и командной игры до двух человек.

Фигурки братьев-близнецов LEGO Марио и LEGO Луиджи являются частью одноименных стартовых наборов. Каждый из них может стать проводником в мир LEGO Super Mario – с интерактивным режимом для двух игроков, который доступен с использованием любой комбинации двух фигурок.

Наряду с презентацией командного режима с поддержкой Bluetooth, компания LEGO Group также представила четыре новых набора расширений, два набора усилений и новую серию с десятью фигурками персонажей. Дополнительные наборы позволяют расширить вселенную LEGO Super Mario, и дают игрокам возможность проявить свои творческие способности.

Также для предварительного заказа доступен набор расширения LEGO Super Mario «Летучий корабль Боузера».

Среди других представленных новинок: наборы усилений LEGO Super Mario «Марио-лягушка» и LEGO Super Mario «Марио-пчела», позволяющие игрокам одевать LEGO Марио в костюмы лягушки и пчелы; набор расширения «Падающая башня босса братца-сумо», в котором дети могут использовать свою фигурку LEGO Марио и LEGO Луиджи, чтобы разрушить Падающую башню – отличное развлечение как для одиночной игры, так и для интерактивных приключений в компании друзей и семьи.

Полный перечень наборов включает в себя:

  • 71387 Стартовый набор «Приключения вместе с Луиджи» (4499 рублей);
  • 71388 Дополнительный набор «Падающая башня босса братца-сумо» (2499 рублей);
  • 71389 Дополнительный набор «Небесный мир лакиту» (3399 рублей);
  • 71390 Дополнительный набор «Нокдаун резноров» (5999 рублей);
  • 71391 Дополнительный набор «Летучий корабль Боузера» (8499 рублей);
  • 71392 Набор усилений «Марио-лягушка» (799 рублей);
  • 71393 Набор усилений «Марио-пчела» (799 рублей);
  • 71394 Фигурки персонажей: серия 3 (299 рублей).

Стартовый набор LEGO Super Mario «Приключения вместе с Луиджи» и набор расширения LEGO Super Mario «Летучий корабль Боузера» уже доступны для предварительного заказа в сети в сети сертифицированных магазинов LEGO.

Остальные анонсированные продукты можно будет приобрести с 1 августа. Рекомендованная розничная цена стартового набора LEGO Super Mario «Приключения вместе с Луиджи» в России – 4499 рублей, а набора расширения «Летучий корабль Боузера» – 8499 рублей.

👉 Получайте самое новое в Вконтакте и Telegram

Источник:
LEGO
Теги: 

Поделитесь своим мнением!

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить