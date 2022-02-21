Windows 12 уже находится в разработке

В октябре 2021 года, состоялся релиз новой операционной системы Windows 11, которая до сих пор не установлена у большинства пользователей. Как вдруг появилась информация, что Microsoft ведёт работу над Windows 12. Об этом сообщает зарубежный ресурс ComputerBase.

Ради новой системы под номером «12», компания обновила состав разработчиков. Анонимный источник, работающий внутри Microsoft, отметил, что Windows 12 на этапе разработки. По его словам, системе будет требоваться два микрочипа TPM, которые будут выполнять специфический круг задач, связанных с криптографией и защитой компьютера.

Любительский концепт Windows 12 от дизайнера

Ожидать скорого выхода и презентации Windows 12 явно не стоит. Всё находится на стадии самой ранней разработки. Тем более анонимные источники не такие надёжные, поэтому к информации такого рода стоит относиться скептически.

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