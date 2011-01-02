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Новости

Куртка с подогревом Xiaomi приходит в Россию

Компания NINETYGO, которая является суббрендом Xiaomi, запускает в продажу на территории России новый продукт – зимнюю куртку-парку NINETYGO Smart Heated Parka. Главной особенностью куртки является плёнка из углеродных нанотрубок, которая позволяет обогревать зоны спины и шеи при подключении внешнего аккумулятора. 

NINETYGO Smart Heated Parka выполнена из водоотталкивающего материала по стандарту влагозащиты IPX4, и на 80% состоит из натурального утиного пуха. Подогрев осуществляется спустя три секунды после подключения аккумулятора ёмкостью от 10000 мАч.

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Первое поколение парки бренда NINETYGO было выпущено в 2019 году и получило престижную награду за дизайн от экспертов немецкой премии iF. В этом году была выпущена усовершенствованная версия продукта, в которой были учтены пожелания пользователей, к тому же она пригодна для суровых условий русской зимы. 

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Приобрести NINETYGO Smart Heated Parka можно в онлайн-магазине AliExpress TMall, причём в период с 11 по 13 ноября – в рамках акции 11.11 – будет действовать специальная стоимость 5 590 рублей. Первые покупатели получат Xiaomi Mi Power Bank 3 в подарок.

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Источник:
The GEEK
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