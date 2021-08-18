Клипы ВКонтакте тестируют подборки для любых увлечений

Клипы ВКонтакте начали тестировать тематические подборки. Зрители смогут листать бесконечную ленту и просматривать ролики на конкретную тему. Так, поклонники корги смогут часами наблюдать за собаками именно этой породы, а любители полезных видео — учиться лайфхакам. Авторам клипов подборки помогут найти свою аудиторию и увеличить охваты.

Уже сейчас в Клипах ВКонтакте доступны сотни тематических подборок. Они формируются автоматически — благодаря технологиям распознавания лиц и предметов в видео. Среди них — «Музыка», «Технологии», «Видеоигры» и «Спорт». Также на платформе собраны подборки на трендовые темы, которые актуальны у пользователей прямо сейчас: например, ролики с исполнителями, актёрами и блогерами. Список подборок обновляется каждый день.

Популярные подборки можно найти во вкладках «Тренды» и «Для вас». Если клип попал в подборку, над его описанием появится иконка с названием темы. Нажав на неё, можно посмотреть другие видео, схожие по тематике.