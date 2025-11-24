Представлены HONOR 500 и 500 Pro — дизайн в стиле iPhone Air и батареи на 8000 мАч

24 ноября в Китае состоялась презентация смартфонов HONOR 500 и HONOR 500 Pro. В сравнении с прошлым поколением, смартфоны получили обновлённый дизайн, более мощные процессоры и ёмкие батареи.

HONOR 500 и 500 Pro оснащены 6,55-дюймовыми LTPS OLED-экранами с разрешением 2736×1264 пикселей, частотой обновления 120 Гц и ШИМ 3840 Гц.

За производительность «базы» отвечает чип Snapdragon 8s Gen 4, а «прошки» — Snapdragon 8 Elite. Их дополняют до 16 ГБ оперативной памяти и аккумуляторы на 8000 мАч. При этом HONOR 500 поддерживает быструю проводную зарядку 80 Вт, а 500 Pro ещё беспроводную 50 Вт и реверсивную 27 Вт.

Базовый HONOR 500 получил три камеры: 200-Мп основа, 12-Мп ширик и 50-Мп фронталка. В то время как «арсенал» HONOR 500 Pro дополнен телевиком на 50 Мп с OIS и 3-кратным оптическим зумом.

Что касается других характеристик, то оба устройства оснащены подэкранным сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками, водозащитой IP68/69/69K и новыми модемами с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

HONOR 500 и 500 Pro доступны в четырех цветах: белом, чёрном, голубом и розовом. Цены на «базу» стартуют от 2699 юаней (~30 000 рублей), а на «прошку» — от 3599 юаней (~39 800 рублей). Продажи в Китае стартуют 27 ноября.