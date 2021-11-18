KIA показала электрический кроссовер будущего с 27-дюймовым экраном

Компания Kia Motors показала на автосалоне в Лос-Анджелесе концепт «электромобиля будущего», который выйдет в серию в 2022 году. Новинка называется EV9, она заменит популярную линейку EV6.

Основой машины стала модульная платформа E-GMP от Hyundai с полностью электрической трансмиссией. При этом у машины есть своя «фишка» — дисплей вместо решётки радиатора, ведь машине не нужен воздух. Он выполняет функции габаритных огней, а также показывает «приветственное шоу» для водителя. А ещё на капоте в районе воздухоотводов находятся солнечные батареи для дополнительного питания электромобиля.

Внутри установлен ещё один дисплей — на 27 дюймов. На него выводится вид с камер заднего вида, которые заменили зеркала. При этом неясно, можно ли на нём запустить Cyberpunk 2077, как в Tesla Model S Plaid.

В салоне есть три ряда сидений, с разными расположением. Машина, как утверждается, может проехать до 480 километров на одной зарядке. А технология быстрой зарядки мощностью 350 кВт позволит набрать энергию от 10% до 80% за 20-30 минут.

Цена не сообщается, но Kia EV6 стоила от 56 тысяч долларов. Для сравнения, Tesla Model Y и Model X стоят порядка 50 тысяч долларов.