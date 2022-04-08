KazanExpress предлагает iPhone 13 со скидкой 11%

Маркетплейс KazanExpres начал продавать iPhone 13 на 128 ГБ со скидкой в 11%. Приобрести смартфон можно не за 84 200 рублей, а за 79 990 рублей.

Да, стоимость высокая и сейчас она могла быть в районе 75 тысяч рублей, но не все ритейлеры спешат опускать ценник. При этом представленные модели РСТ, а значит официальная гарантия и никаких проблем с FaceTime.

Чтобы приобрести iPhone 13 на 128 ГБ со скидкой, при оформлении нужно ввести промокод 69AGWLY3. После этого выбираем нужный город доставки и оплачиваем заказ. На момент публикации смартфоны есть в наличии.

Ранее мы сообщали о скидках на iPhone 11 и iPhone 12 в интернет-магазине МТС.

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