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Новости

Карты «Мир» появились в Apple Pay

Российская платежная система «Мир», после долгого ожидания, наконец-то стала доступна для подключения к Apple Pay. Добавить свою карту можно уже сегодня.

Пока подключиться к Apple Pay с картами «Мир» позволяют несколько банков:

  • Сбербанк;
  • ВТБ;
  • Тинькофф банк;
  • Россельхозбанк;
  • Промсвязьбанк;
  • Почта банк;
  • банк «Центр-инвест»;
  • Примсоцбанк.

Пользователям доступны все привилегии «Мир» – скидки на проезд в метро, кешбэк у партнеров платежной системы и прочие предложения.

Анонс подключения карт «Мир» к Apple Pay состоялся ещё в апреле 2021 года. До этого системой можно было пользоваться при помощи Mir Pay и Samsung Pay.

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