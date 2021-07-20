Карты «Мир» появились в Apple Pay

Российская платежная система «Мир», после долгого ожидания, наконец-то стала доступна для подключения к Apple Pay. Добавить свою карту можно уже сегодня.

Пока подключиться к Apple Pay с картами «Мир» позволяют несколько банков:

Сбербанк;

ВТБ;

Тинькофф банк;

Россельхозбанк;

Промсвязьбанк;

Почта банк;

банк «Центр-инвест»;

Примсоцбанк.

Пользователям доступны все привилегии «Мир» – скидки на проезд в метро, кешбэк у партнеров платежной системы и прочие предложения.

Анонс подключения карт «Мир» к Apple Pay состоялся ещё в апреле 2021 года. До этого системой можно было пользоваться при помощи Mir Pay и Samsung Pay.