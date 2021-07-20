Карты «Мир» появились в Apple Pay

Российская платежная система «Мир», после долгого ожидания, наконец-то стала доступна для подключения к Apple Pay. Добавить свою карту можно уже сегодня.
Пока подключиться к Apple Pay с картами «Мир» позволяют несколько банков:
- Сбербанк;
- ВТБ;
- Тинькофф банк;
- Россельхозбанк;
- Промсвязьбанк;
- Почта банк;
- банк «Центр-инвест»;
- Примсоцбанк.
Пользователям доступны все привилегии «Мир» – скидки на проезд в метро, кешбэк у партнеров платежной системы и прочие предложения.
Анонс подключения карт «Мир» к Apple Pay состоялся ещё в апреле 2021 года. До этого системой можно было пользоваться при помощи Mir Pay и Samsung Pay.
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