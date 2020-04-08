Какие смартфоны Xiaomi обновятся до MIUI 12

В сеть слили список смартфонов Xiaomi, которые получат новую оболочку MIUI 12.

Разумеется первыми её получат последние смартфоны компании, а именно: Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30, Redmi K30 Pro, Redmi K20, Redmi K20, Mi 9, Mi 9SE и Mi 9 Pro. Также апдейт получат Mi 8, Mi CC9, Mi CC9 Pro и Mi CC9e. Исключением не станут «экзотические» модели в виде MIX 3, MIX 2s и Mix 2.

Обновление дойдёт до бюджетных смартфонов, но по всей видимости без Andoird 11: Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi 7 Pro, Redmi Note 7, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7 и Redmi 7A.

Список устройств будет только пополняться. Пока в нём нет Xiaomi Mi Note 10, но по всей видимости появится чуть позже.