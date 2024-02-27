Электромобиля от Apple не будет

Apple вела разработку собственного электрического автомобиля под кодовым названием Titan, но закрыла проект, заявив об этом 1400 сотрудникам. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственный источник в компании.

Небольшая часть сотрудников будет переведена в отдел по разработке продуктов с использованием искусственного интеллекта, в то время как остальные будут уволены. Тем, кто попал под сокращение, предоставят 3 месяца на поиск нового места работы.

По слухам, Apple планировала отложить разработку автомобиля до 2028 года. Кроме того, руководство выразило сомнения в целесообразности вложения миллионов долларов в проект, который может никогда не выйти в полноценное производство. Интересно, что Titan хотели выпустить без руля и педалей, полностью основываясь на системе автопилота для управления.