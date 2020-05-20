Из комплектации iPhone 12 могут убрать EarPods
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Новости

Из комплектации iPhone 12 могут убрать EarPods

Apple, вероятнее всего, пойдут на отчаянный шаг для увеличения прибыли в столь тяжелое время. Всем известный аналитик Минг-Чи Куо заявляет, что с комплекта поставок iPhone 12 могут убрать проводные наушники EarPods. Это очень удивительно, но этому есть простое объяснение.

До конца этого года, и даже в следующем (по крайней мере, до осени), ожидать появления новых AirPods вряд ли стоит. И именно для того, чтобы распродать остатки, Apple таким образом будет стимулировать покупать пользователей старые модели.

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Об этом говорят и прогнозы. Если ранее представители Apple заявляли, что намерены продать за этот год около 80 млн. AirPods, то сейчас эта цифра выросла до 93 млн. экземпляров. А будут ли покупать беспроводные наушники в столь финансово-нестабильное время? Руководители Apple уверены, что в праздничный сезон пользователи будут покупать аксессуары к своим смартфонам. Более того, с момента выхода AirPods 2 прошло уже более полтора года, а поэтому, их стоимость может быть снижена.

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