Новые наушники Apple EarPods с портом USB-C поддерживают Lossless

На большой осенней презентации были представлены базовые смартфоны iPhone 15/15 Plus и флагманы iPhone 15 Pro/15 Pro Max, а вместе с ними обновлённые наушники EarPods с портом USB-C. Сегодня стало известно, что в самых доступных наушниках Apple, компания не ограничилась лишь реализацией нового разъёма.

Профильное издание MacOtakara уже протестировало EarPods (USB-C) и выяснело, что наушники поддерживают воспроизведение звука без потери качества — Lossless-аудио.

По словам источника, при подключении новых EarPods к компьютеру Mac в настройках есть выбор режимов работы от 16 бит/44,1 кГц до 24 бит/48 кГц. Apple Music обеспечивает качество до 24 бит/192 кГц, но в режиме «без потерь» только 24 бит/48 кГц. Это означает, что EarPods (USB-C) совместимы с Lossless-аудио.

Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором опубликованы цены на все модели iPhone 15 в России.