Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Испания обвиняет Apple в замедлении iPhone после выхода iOS 14.5

Общество защиты прав потребителей Испании (OCU) пригрозило Apple судебным разбирательством. Они считают, что после выхода обновления iOS 14.5, 14.5.1 и 14.6 происходит искусственное замедление скорости работы iPhone 7, iPhone 8, XS, 11 и 12.

Ведомство требует от Apple денежной компенсации для всех пострадавших пользователей, а учитывая их количество, сумма может оказаться немалая. Если американская компания откажется от этого, то OCU подаст в суд.

Apple уже не первый раз получает проблемы от Испании. Например, в июне в стране началось антимонапольное расследование в отношении компании.

Поделитесь своим мнением!

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить